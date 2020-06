“Mənə yarıçılpaq qadın şəkili atdılar” - Mehman Əhmədli - VİDEO – FOTO



ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi meyxanaçı Mehman Əhmədli olub:



Meyxanaçı yayılan qalmaqalı səs yazısından danışıb:

“Kiminsə səsimi yazacağını düşünmədim. Fikirləşdim ki, kimsə mənimlə məzələnir. Çünki birdən-birə mənə yarıçılpaq qadın şəkili atdılar. Elə bildim sənət yoldaşlarımızdan biridir, məzlənir. Arada meyxanaçılar bir-birimizlə zarafat edirik. Sonra gördüm ki, artıq məsələ uzanır, sağollaşdıq”..

