Çirkab suları içində üzən məhəllə - VİDEO

Binəqədi rayon Sulutəpə qəsəbəsinin problemləri bitmək bilmir. Qəsəbənin Ruslan Allahverdiyev küçəsi, döngə 15 ünvanında yaşayan sakinlər onlara həm fiziki, həm də maddi zərər verə biləcək bir təhlükə ilə üz-üzə qalıblar.

Baku.Tv xəbər verir ki, ərazidən keçən çirkab sularının qarşısı bir neçə il əvvəl tanımadıqları bir vətəndaşın ev tikməsi nəticəsində kəsilib. Bu səbəbdən də yağış yağanda və çirkab sularının çoxaldığı vaxt çirkab suları daşaraq küçələrə , evlərin zirzəmilərinə dolur.

“Bu insanlar mikroblu suyun içində həyətdən evə girir. Bu nə dərəcədə düzgündür ?” – bir sakin şikayətini bildirir.

“Yağış yağdı, bura olur bataqlıq, göl. “- digər bir sakin vəziyyəti belə izah edir.

Məsələ ilə bağlı Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətindən bildirdilər ki, problem barədə Azərsu ASC-ə məlumat verilib. Məsul qurum isə həmin ərazidə işlərin mərhələli şəkildə görüləcəyini deyib.

“Axıntı sularının qarşısının alınması və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi məqsədilə Sulutəpə qəsəbəsi Ruslan Allahverdiyev küçəsi, döngə 15 ünvanında yaşayan sakinlərin şikayətilə bağlı tərəfimizdən AZƏRSU ASC-ə müraciət olunub. Qurumun məsul şəxslərinin iştirakı ilə həmin ünvana baxış keçirilib və mərhələli bir şəkildə problemin aradan qaldırılacağı deyilib.” - Kənan Kərimov. Bİnəqədi İH da baş məsləhətçi

