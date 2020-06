Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin hakimi koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az bildirir ki, 55 yaşlı Məmmədov Namiq Eyyub oğlu müalicə aldığı Astara Mərkəzi Xəstəxanasında koronavirusdan vəfat edib.

Faktı məhkəmədən "Apa"-ya təsdiqləyiblər.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.