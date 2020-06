Bu da oldu: Küçədə piştaxta qoyub görün nə satır... - FOTOLAR

Türkiyənin Adana şəhərində bir dostunun iş yerinin qarşısında lövhə qoyan Yılmaz Fikriderin adlı şəxs müxtəlif sosial şəbəkə platformalarında fenomen olmaq istəyən insanlara küçədə izləyici, bəyənmə və rəy satır.

Metbuat.az xəbər verir ki, təxminən 3 ildir bu işlə məşğul olan şəxs sakinlərin marağına səbəb olur, ətrafdan keçənlər onunla şəkil çəkdirirlər. Yılmaz Fikriderin özü isə ilk vaxtlarda dostlarının bu addımına görə ona güldüklərini deyir:

"O zaman mənə gülənlər indi məndən izləyici alırlar. Son gülən yaxşı gülər. Şükür işlərimiz yaxşıdır. İzləyici qiymətləri eynilə məzənnə kimidir. Bəzən düşür, bəzən yüksəlir".

Mənbə: Milliyet

