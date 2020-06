Çində yük maşınının aşması nəticəsində 20 min "iPhone" yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Şanxay şəhərindən 300 kilometr məsafədə, magistral yolda baş verib.

Yüksək sürətlə hərəkət edən yük maşını idarəetməni itirib və aşıb. Daha sonra maşında yanğın başlayıb.

Məlum olub ki, yük maşını 20 minədək "iPhone 11" və "iPhone 11 Pro Max" aparırmış. (Trend)

