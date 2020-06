Sosial şəbəkələrdə yayılan daha bir video müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, maşında əyləşən xanımların karantin rejimi ilə əlaqədar qurulan postdan yoxlanış olmadan keçmələrini lentə alması və bunu fəxrlə təqdim etmələri birmənalı qarşılanmayıb.

