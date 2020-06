Millimizin Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi AÇIQLANDI

Futbol üzrə UEFA Millətlər Liqasının 2020/21 mövsümü üçün təqvimi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan millisi C Liqasının 1-ci qrupundakı oyunlarının da vaxtı müəyyənləşib.

Qeyd edək ki, millimiz bu qrupda Lüksemburq, Kipr və Monteneqro ilə mübarizə aparacaq.

Millimizin oyunlarının təqvimini təqdim edirik:

UEFA Millətlər Liqası

C Liqası

1-ci qrup

1-ci tur, 5 sentyabr

20:00. Azərbaycan – Lüksemburq

20:00. Kipr – Monteneqro

2-ci tur, 8 sentyabr

22:45. Kipr – Azərbaycan

22:45. Lüksemburq – Monteneqro

3-cü tur, 10 oktyabr

17:00. Monteneqro – Azərbaycan

17:00. Lüksemburq – Kipr

4-cü tur, 13 oktyabr

20:00. Azərbaycan – Kipr

22:45. Monteneqro – Lüksemburq

5-ci tur, 14 noyabr

21:00. Azərbaycan – Monteneqro

21:00. Kipr – Lüksemburq

6-cı tur, 17 noyabr

22:45. Lüksemburq – Azərbaycan

22:45. Monteneqro – Kipr

Qeyd edək ki, oyunların başlama saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.