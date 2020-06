AZAL-dan biletlərin baha satılması xəbərinə REAKSİYA

AZAL İstanbul-Bakı reysinə biletlərin baha qiymətə satılması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə və bəzi KİV-də yayılan fotoya münasibət bildirib.

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, İstanbul-Bakı istiqamətində AZAL aviaşirkətinin ekonom sinif üzrə biletin qiyməti 374 manat təşkil edir.

Bundan əlavə xaricdə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr üçün Bakı-İstanbul və İstanbul-Bakı reyslərində AZAL aviabiletlərə 30% endirim təqdim edir.

"AZAL sərnişinlərinə bilet alarkən aviaşirkətin rəsmi saytından istifadə etməyi, biletlərin qiyməti ilə bağlı təxribatlara və qeyri-dəqiq məlumatlara uymamağı tövsiyə edir. Bəzi hallarda, biznes-sinif biletlərinin qiyməti bilərəkdən ekonom sinif biletinin qiyməti kimi göstərilmişdir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, aviaşirkət, təxribatçı hərəkətləri, yəni bilərəkdən qeyri-dəqiq sosial əhəmiyyət daşıyan məlumatların yayılmasını araşdırmaq üçün hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etmək hüququnu özündə saxlayır". - deyə məlumatda qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.