Frasa Peşəkar Futbol Liqası ölkə kubokunun finalı ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az Liqa xəbər verir ki, 4 aprel tarixinə planlaşdırılmış və koronavirus səbəbindən təxirə salının görüş iyulun 31-i "Stad de Frans" stadionunda keçiriləcək.

Qeyd edək ki, həlledici matçda PSJ və "Lion" qarşılaşacaq.

