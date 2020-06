Aygün Kazımova karantinə alındı - VİDEO

Xalq artisti Aygün Kazımovanın köməkçisi və onun ailəsi koronavirusa yoluxub. Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı müğənni "Instagram" hesabında məlumat verib. Sənətçi bildirib ki, bu səbəbdən o da çox sevdiyi səhnədən uzaq düşüb və karantinə alınıb. Aygün Kazımova koronavirusun varlığına şübhə ilə yanaşanlara səslənərək, məsələnin ciddiliyinin fərqinə varmağa və özlərini qorumağa çağırıb.

