ÜST-dən YENİ AÇIQLAMA - "Vaksinin tapılması üçün 18 ay..."

Qarşıdakı bir il ərzində COVID-19 testi, koronavirusun müalicəsi və vaksinin tapılması üçün 31,3 milyard dollar vəsait lazımdır. İndiyədək vəsaitin 3,4 milyard dolları toplanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) açıqlamasında bildirilir.

ÜST-ün xüsusi nümayəndəsi Nedozi Okonjo-İweala bildirib ki, nisbətən orta və aşağı gəlirli ölkələrdə koronavirusun müalicə və diaqnozu üçün 12 ay vaxt gərəkir.

"Vaksinin tapılması isə 18 ay vaxt aparacaq. Biz 500 milyon test və 245 milyon insanı əhatə edəcək müalicə planı hazırlamışıq.Bu proqram 2021 ci ilin ortalarına qədər 1-2 milyard doza peyvənd əldə etməyi nəzərdə tutur. ÜST-ün baş direkoru Tedros Adhanom Qebreyesus konfransda çıxışına əlavə olaraq bildirib ki, COVID-19-la bağlı vəziyyəti nəzərarətdə saxlamağa qadir olmaq üçün dəqiq diaqnoz qoymağı bacaran terapevtlərə ehtiyac var."

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.