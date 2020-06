Koronavirusun təsvirinə üç yeni simptom əlavə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktikası Mərkəzinin saytında bildirilib.

COVID-19 əlamətlərinə burun tutulması, ürəkbulanma və ishal əlavə olunub.

Əvvəllər koronavirusun simptomu kimi yüksək temperatur, öskürək və nəfəs darlığı göstərilirdi.

Daha sonra titrətmə, əzələ ağrısı, boğaz ağrısı, dad və qoxu hissinin itirilməsi də koronavirisun əsas simptomlarından sayıldı.

Mənbə: "RİA Novosti”

