Türkiyənin məşhur verilişlərinin birində aparıcı təhlükəli anlar yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış aparıcı Müge Anlının verilişində haqqında deyilən iddiaları qəbul etməyən Şaban Özcan adlı qonaq onu hədələyib. O aparıcının üzərinə hücum çəkərək ''bundan sonra bu verilişdə qalmayacağam. Bu şou göstərənlərə inandığınız üçün sizi qınayıram" deyərək studiyanı tərk edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə:Sabah.com

