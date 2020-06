İstanbulda partlayış baş verdi - Ölən və yaralanan var - VİDEO

İstanbulda Baxçalıevlər səmtində bir binanın zirzəmi qatında partlayış olub. Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbulun Bahçelievler səmtindəki bir binanın zirzəmisində tekstil atelyesi olaraq istifadə edilən iş yerində qaz partlaması hadisəsi baş verib. Partlayışdan sonra hadisə yerinə çox sayda təcili yardım, yanğın və polis cəlb edilib. Partlayışdan sonra yanğınsöndürənlər yanğına müdaxilə edərkən , hadisə ilə əlaqədar İstanbul Valiliyindən açıqlama verilib. Açıqlamada xarici bir vətəndaşın öldüyü və 10 nəfərin yüngül yaralandığı bildirilib. Mənbə:ENSONHABER.COM

