Millimizin Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlandı

UEFA Millətlər Liqasının 2020/2021 mövsümü üçün təqvimini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, , Azərbaycan millisinin Lüksemburq, Kipr və Monteneqro ilə birgə yer aldığı C Liqasının 1-ci qrupunun oyunlarının vaxtı müəyyənləşib:

1-ci tur

5 sentyabr

20:00. Azərbaycan - Lüksemburq

20:00. Kipr - Monteneqro

2-ci tur

8 sentyabr

22:45. Kipr - Azərbaycan

22:45. Lüksemburq - Monteneqro

3-cü tur

10 oktyabr

17:00. Monteneqro - Azərbaycan

17:00. Lüksemburq - Kipr

4-cü tur

13 oktyabr

20:00. Azərbaycan - Kipr

22:45. Monteneqro - Lüksemburq

5-ci tur

14 noyabr

21:00. Azərbaycan - Monteneqro

21:00. Kipr - Lüksemburq

6-cı tur

17 noyabr

22:45. Lüksemburq - Azərbaycan

22:45. Monteneqro - Kipr

