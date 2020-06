Bakı sakini yaşadığı evin həyətində qazıntı işləri apararkən silah tapıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, Sabunçu rayonunun Nardaran qəsəbə sakini Ə.Mirzağayev yaşadığı evin həyətində qazıntı işləri apararkən tapdığı 1 ədəd “Revolver” markalı tapançanı könüllü olaraq Sabunçu Rayon Polis İdarəsinə təhvil verib.

