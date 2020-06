"Rayonda ən nümunəvi ailələrdən idilər..." - İntihar edən 3 uşaq anasının ölüm TƏFƏRRÜATI

Xəbər verdiyimiz kimi, Qaxda üç uşaq anası intihar edib.

Hadisənin təfərrüatı ilə bağlı Publika.az-a danışan Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin Əmircan kənd inzibati ərazi üzrə nümayəndəsi İsmayıl Qasımov bildirdi ki, Abbasovlar ailəsi Qaratala kəndində də, rayonda da nümunəvi ailələrdən olub:

"Hadisə ötən gecə saat 4-də baş verib. Gündüz saatlarında nəsə bir şey baş verəndə qonşular da, biz də təfərrüatdan məlumatlı oluruq. Ancaq bu hadisə səhərə yaxın olduğu üçün heç kəs hiss etməyib. İnanmazdım ki, o ailədə elə bir hadisə baş versin. Biz də təəccüblü qalmışıq. Mən özüm bir neçə dəfə o ailədə olmuşam. Kənd üçün, cəmiyyət üçün çox önəmli, ictimai proseslərdə yaxından fəallıq göstərən ailədirlər. Nümunəvi olublar. Ailədə nəsə narazılıqlar ola bilər. Amma hansı zəmində baş verdiyi məlum deyil. Mərhumə müayinə olunmaq üçün ekspertizaya aparılıb.

Zorakılıq faktının olub-olmadığı ekspertizanın nəticəsindən sonra məlum olacaq. Ola bilər ki, həmin vaxt psixoloji vəziyyəti gərgin olsun və belə bir yola əl atsın. Hər şey ekspertin rəyi əsasında bilinəcək. Mərhumənin həyat yoldaşı da rayonda nümunəvi gənclərdən biridir. Çox ailəcanlı və tərbiyəli insandır. Fatma Abbasovanın qayınata və qayınanası nəinki kənddə, rayonda da sayılıb-seçilən insandırlar. Mərhumə həyat yoldaşı ilə qayınatasıgildə qalırdı. Digər ailə üzvləri onlarla qalmırdı. Fatmanın həyat yoldaşı Abbasov Rəşad Qurban oğlu 1986-cı il təvəllüdlüdür".

Qeyd edək ki, F.Abbasova tam orta təhsilli olub və heç yerdə işləməyib. 3 uşaq anası olan mərhumənin 2 qızı, 1 oğlu var.

