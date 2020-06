İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi təklif edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, epidemiya əleyhinə rejimin sanitar gigiyena və karantin rejimlərin pozulmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manatadək, vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 4000 manatadək cərimə edilməsi təklif olunur.

Qeyd edək ki, Milli Məclisin iyulun 29-da keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilən İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

