ABŞ-da son sutka ərzində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 47 min 341 nəfər artıb. Bu günədək ölkə üzrə 2 milyon 553 mindən çox insan virusa yoluxub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ-da pandemiya qurbanlarının sayı 127 min 640 nəfərə çatıb.



1 milyon 68 min 768 nəfər COVID-19 xəstəliyindən sağalıb. Hazırda 15 min 765 nəfərin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

