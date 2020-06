"COVID-19 üzərində tam qələbə qazanmaq üçün effektli vaksinin tapılması vacibdir"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Qebreyesus deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda pandemiyanın miqyası böyüyür.



"COVID-19-a qarşı hələlik vaksinimiz yoxdur” , - deyən ÜST rəhbəri vurğulayıb ki, vaksin və dərmanlar hazırlamaq üçün 31 milyard dollardan çox vəsait toplanmalıdır.



O, qeyd edib ki, indiyədək bu məqsədlə 3,4 milyard dollar maliyyə vəsaiti yığılıb.

