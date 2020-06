Tanınmış ifaçı Təranə Qumralın qardaşı qızı rəqqasə imiş.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, əldə etdiyimiz məlumata əsasən Canka ləqəbli rəqqasə Təranə Qumralın şəhid qardaşı Firdovsi bəyin qızıdır. İddialara görə, müğənni heç vaxt qardaşı qızına bu sənətə gəlməsində dəstək olmayıb.

Məsələ ilə bağlı Təranə Qumralın fikirlərini öyrənməyə çalışsaq da, o suallarımızı cavablandırmadı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.