İspaniya La Liqasında 32-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionluğa iddialı “Barselona” klubu səfərdə “Selta Viqo” komandasının qonağı olub.



Gərgin mübarizə şəraitində keçən qarşılaşma 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.



Bu görüşdən sonra Kataloniya təmsilçisi 69 xalla turnir cədvəlində birinci yerdə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.