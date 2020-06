ABŞ-da son sutka ərzində daha 312 nəfər koronavirusundan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə Covid-19-dan ölənlərin sayı 127 952-yə çatıb.

Qeyd edək ki, indiyədək ABŞ-da 2,578,017 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan 1,071,393-ü sağalıb. Aktiv xəstələrin sayı isə 1,378,672-dir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.