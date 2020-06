İranda son sutka ərzində 2489 nəfər yeni növ koronavirusa yoluxub, nəticədə ölkə üzrə ümumi yoluxma sayı 222 min 669-a çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusdan daha 144 nəfər vəfat edib. Bununla pandemiya qurbanlarının sayı 10 min 508 nəfərə yüksəlib.



İndiyədək 183 min 301 xəstə sağalıb. Hazırda 2946 nəfərin vəziyyəti ağır və ya orta ağır qiymətləndirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.