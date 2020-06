“Sabah” klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az kluba istinadən xəbər verir ki, gənc qapıçı Nicat Mehbalıyev bundan sonra “Sabah”ın uğurları üçün çalışacaq. Azərbaycan U-21 millisinin üzvü ilə 3 illik müqavilə imzalanıb.



Qeyd edək ki, 19 yaşlı qapıçı karyerası ərzində “Qarabağ” və “Sumqayıt” klublarında çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.