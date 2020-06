Çox ucuz dərman koronavirusu YOX EDİR — Baş həkim AÇIQLADI

COVID-19 ilə koronavirus infeksiyasının ağır forması temperatur, öskürək və təngənəfəsliklə xarakterizə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə 40 nömrəli şəhər klinik xəstəxanasının baş həkimi Denis Protsenko məlumat verib.

O izah edib ki, təngənəfəslik ən təhlükəli əlamətdir, bu, arterial qanda oksigen gərginliyinin azalması səbəbindən ortaya çıxır. “Çox böyük bir həcmdə ağciyər toxuması viral zədələnməyə məruz qalır və əsas funksiyasını - oksigenin xaricdən qana ötürülməsini dayandırır”, - deyə açıqlamasında qeyd edib.

Protsenkonun sözlərinə görə, əksər xəstələrdə koronavirus bir doz parasetamolun fonunda öz-özünə keçir. (publika.az)

