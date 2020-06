Qudni Yohannesson İslandiyada keçirilən prezident seçkilərində qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, seçkilərdə 92,2 faiz səs toplayaraq birinci olub. Bununla da 52 yaşlı Yohannesson ikinci müddətə prezident seçilib.



Qeyd edək ki, ixtisasca tarixçi olan Yohannesson evlidir, 5 övladı var.

