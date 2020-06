“102” xidmətinə 200-dən çox şikayət edən şəxs danışdı - VİDEO

“102” xidmətinə həddindən artıq şikayət etdiyinə görə, ona zəng edən polislə səs yazısı yayılan Lerikin Günəşli kənd sakini Elxan adlı şəxs açıqlama verib. “Space” TV-də yayımlanan “Olar olmaz” verilişinə danışan Lerik sakini nəyə görə çox şikayət etməsindən danışıb. O bildirib ki, il ərzində “102” xidmətinə etdiyi şikayətlərin sayı 200-dən yuxarıdır. O, 57 şikayətinin təkcə Bakı üzrə olduğunu bildirib.

