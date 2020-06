Türkiyənin Van əyalətində qanunsuz miqrantları daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 41 nəfər isə xəsarət alıb.



Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

