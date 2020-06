TƏBİB məlumat yaydı – SON DƏQİQƏ

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) bu günə olan koronavirus statistikasını açıqlayıb. Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, bu gün 7106 test edilib. Onlardan 534-ü pozitiv çıxıb. Bununla da ümumilikdə edilən testlərin sayı 468 967-yə çatıb. Hazırda ölkədə aktiv xəstə sayı 7200-dür. Onlardan 209-u reanimasiyada, 36-sı süni tənəffüs cihazına qoşuludur.

