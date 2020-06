Karantin qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin məbləğinin artırılması gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ sabah Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.

Qeyd edək ki, hazırda tibbi maskadan istifadə etməyən fiziki şəxslər 50,vəzifəli şəxslər 100, hüquqi şəxslər 200 manat məbləğində cərimə edilir.

