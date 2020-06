Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin dosenti Naqif Nəbiyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetin dosenti Ələmdar Cabbarlı sosial media hesabında paylaşım edib.

N.Nəbiyevin koronavirus infeksiyasından vəfat etdiyi bildirilir. Onun 60 yaşı var idi.

Qeyd edək ki, N.Nəbiyev BDU-nun Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrasının dosenti olub.

