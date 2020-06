Almaniya millisinin sabiq futbolçusu Mario Qomes karyerasını başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son klubu “Ştutqart” olan 35 yaşlı hücumçu futbolla vidalaşdığını bildirib.



Qeyd edək ki, Qomes “Fiorentina”, “Volfsburq”, “Beşiktaş” və “Bavariya” komandalarında da çıxış edib. O, Almaniya yığmasının heyətində keçirdiyi 78 oyunda 31 qola imza atıb.

