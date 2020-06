"Qalatasaray" "Başakşəhər"lə heç-heçə etdi, "Sivasspor" uduzdu

Türkiyə Superliqasında 29-cu turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, üçüncü matç günündə daha dörd görüş keçirilib. Lider “Başakşəhər” “Qalatasaray”la üz-üzə gəlib. Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

28 iyun

"Başakşəhər" – "Qalatasaray" - 1:1

Qollar: Aleksiç, 51 – E.Akbaba, 67



"Rizəspor" – "Dənizlispor" - 2:2

Qollar: Şkoda, 40. Boldrin, 71 – Estupinan, 20. Fernandes, 30-avtoqol



"Sivasspor" – "Kayserispor" - 0:2

Qollar: Acar, 45+2. Mensah, 83-pen

"Qaziantep" – "Antalyaspor" - 1:1

Qollar: Kayode, 58 – Yahoviç, 88-pen

Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 60 xalla "Başakşəhər" başçılıq edir. "Trabzonspor" 58 xalla 2-ci, "Sivasspor" 53 xalla 3-cüdür."Qalatasaray" 52 xalla 4-cü, "Beşiktaş" 50 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.

