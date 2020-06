''Yalnız bu şəkildə özümüzü və yaxınlarımızı qoruya bilərik'' - ÜST rəsmisi Hande Harmancıdan AÇIQLAMA

''Koronavirus onu dayandırmağı bacarana qədər həyatımızda olmağa davam edəcəkdir. Bunu başa düşməliyik.''

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Hande Harmançı deyib.

Onun sözlərinə görə, qarşımızda çox uzun bir yol var:

"Xoşumuza getmədiyimiz, öyrəşmədiyimiz, bizim üçün çətin olacaq işləri görmək məcburiyyətində olacağımız aylar var. Başqa bir qısa yolu yoxdur. Hər kəs fiziki məsafəni qoruyub saxlasın, əllərini yusun, maska taxsın. Tibb işçiləri, test edin, özünüzü təcrid edin, təmaslarınıza diqqət edin. Yalnız bu şəkildə özümüzü və yaxınlarımızı qoruya bilərik".

