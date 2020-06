Müğənni Aygün Kazımovanın 21 il əvvələ aid görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər 1999-cu ildə, restoranda keçirilən "Yeni il" şənliyində qeydə alınıb. Videoda 27 yaşlı Aygün Kazımovanın açıq-saçıq geyimdə səhnədə ifa etdiyi görülür.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.