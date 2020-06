Narkozun təsiri ilə etdiyi hərəkətlər hamını duyğulandırdı - ANBAAN GÖRÜNTÜ

Əməliyyatdan sonra narkozun təsiri altında dəstəmaz alıb namaz qıldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin İstanbul şəhərində 80 yaşlı Məhməd Coşkun ümumi anesteziya ilə keçirilən əməliyyatdan sonra hələ narkozun təsiri altında olsa da dəstəmaz alıb.

O, yataqda uzanmış halda sanki dəstəmaz alırmış kimi əllərini, üzünü və qollarını yumaq üçün hərəkətlər etməyə başlayıb. Sistem qoluna bağlansa da, hərəkəti ilə dəstəmazın bütün tələblərini yerinə yetirib.

Coşkunun yaxınları tərəfindən görüntülənən videosu sosial şəbəkələrdə müsbət qarşılanıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

