İlham Əliyev onlara fəxri adlar verdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev dəniz nəqliyyatı işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycanda dəniz nəqliyyatının inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Babayev Abdulla Balasaday oğlu

Dadaşov Nadir Dərya oğlu

Əsədov Adışirin Zeynalabdin oğlu

Qəhrəmanov Nəsib Bafadar oğlu

Nəzərov Rasim Mikayıl oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Ağabalayev Əlikram Nəzir oğlu

Fətullayev Babək Baba oğlu

Heydarov Hüseynqulu Novruz oğlu

Həsənova Kübra Əbdüləhəd qızı

Kərimov Elimdar Heydər oğlu

Səmədov Nazim Məhəmməd oğlu

Səmədov Raquf Şahvələd oğlu

“Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə” medalı ilə

Ağayev Sadıq Məlik oğlu

Babayev Vahid Əlimirzə oğlu

Hüseynov Əfqan Hüseyn oğlu

Kazımov Gülağa Qasım oğlu

Mahmudlu Cəbrayıl İdris oğlu

Rəhimov Ehtiram Bəşir oğlu

Rəhimov Vamik Malik oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.