Salyan sakinində silah-sursat aşkarlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-aDaxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, Salyan Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Peyk kənd sakini H.Fərəcovdan müvafiq sənədləri olmayan “TOZ” markalı ov tüfəngi və 8 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb.

