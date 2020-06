İsrail Səhiyyə naziri Yuli Edelsteyn ölkəsinin koronavirus epidemiyasında ikinci dalğaya girdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, özünün "Tvitter" hesabında açıqlama verən nazir qeyd edib:

"Koronavirusun ikinci dalğasının başlanğıcındayıq, buna görə də, yeni məhdudiyyətlər tətbiq etməyə məcburuq".

Qeyd edək ki, İsraildə son 24 saatda 1 nəfər virus səbəbindən ölüb, 218 yeni yoluxma qeydə alınıb.

