ANS televiziyasının aparıcılarından olan Nəzrin Əhmədovanın valideynlərinin COVID-19 testi müsbət çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, N.Əhmədovanın anası bu gün koronavirusdan vəfat edib.

Qeyd edək ki, uzun müddət ANS PRESS portalının da baş redaktoru kimi çalışan N.Əhmədova hazırda ailəsi ilə birlikdə İspaniyada yaşayır. (oxu.az)

