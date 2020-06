Paytaxtda ehtiyac olan ərazilərdə 7 yeni məktəb inşa olunur.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2 məktəbin bütövlükdə sökülərək yenidən tikintisi, 2 məktəbin isə köhnə korpuslarının sökülərək yenidən tikintisi davam edir.

Bundan əlavə, 1 məktəb üçün əlavə korpusun tikintisi aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.