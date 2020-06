"Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC-nin (ASB) İdarə Heyətinin sədri Doğan Tandoğan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Report”un əldə etdiyi məlumata görə, o, 47 yaşında koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, Türkiyə vətəndaşı olan D.Tandoğan ASB-yə 19 dekabr 2016-cı ildən rəhbərlik edirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.