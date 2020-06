Türkiyənin Kayseri şəhərində hansı heyvana aid olduğu bilinməyən skelet tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İbrahim Çeliker adlı vətəndaş evinin zirzəmisində odun axtararkən taxtaya yapışmış heyvan skeleti tapıb. Hansı heyvana aid olduğunu anlamayan şəxs skeleti muzeyə verəcəyini bildirib.

Mənbə: sondakika.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.