İstanbulun şəhərində bir qadın hər kəsin gözü önündə paltarını soyunub, çılpaq şəkildə dənizə girib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Eminönü" sahilində gündüz çəkilən bu görüntülər sosial mediada geniş müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, bir qadın, anidən soyundu və çılpaq şəkildə dənizə girib. Qadını görənlərdən bəziləri "Haydaa, sən nə etdin?" Bəzi vətəndaşlar "bu nədir?" Deyərək reaksiya verib. Qadının kimliyi və niyə çılpaq dənizə girməsi haqqında məlumat verilməyib.

