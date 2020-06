Son sutka ərzində Türkiyədə koronavirusdan 18 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca sosial media hesabında məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, ölkədə ümumilikdə COVID-19-dan ölənlərin sayı 5 115 nəfərə çatıb.

Bu gün həmçinin 1374 nəfərdə koronavirusa yoluxma qeydə alınıb. Beləliklə, koronavirus xəstələrinin sayı 198 613 nəfərə çatıb.

