Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli "7 Canlı" proqramında qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım müğənni şəxsi həyatı ilə bağlı heç yerdə etmədiyi açıqlamaları ilə verilişə damğa vurub.

Əməkdar artist həyat yoldaşı Rzanın vaxtı ilə onun sürücüsü və cangüdəni olduğunu bildirib. Nüşabə Ələsgərli cangüdəninin sevgi etirafına "yox" deməsinə baxmayaraq, sonradan onunla ailə qurmağa razılıq verdiyini etraf edib.



Qeyd edək ki, cütlük 14 ilə yaxındır ailəlidirlər. (Milli.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.