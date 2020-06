"Mançester Yunayted"in sabiq kapitanı Roy Kin millimizin baş məşqçisi təyin oluna bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ona Millətlər Liqasında yığmanın baş məşqçisi olmaq təklif olunub. Millətlər Liqasında C qrupunda yer alan Azərbaycan millisinin qrupdan çıxmaq şansının yüksək olduğu vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Roy Kin hal-hazırda televiziya kanallarında futbol eksperti kimi çalışır. O, "Sanderlend" və "İpsviç Taun"da baş məşqçi kimi çalışıb.



Mənbə: The Sun

