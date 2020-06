Avropa Birliyinin bəzi Venesuelalı siyasətçilərə sanksiya tətbiq etməsinin ardından Venesuela prezidenti Nikolas Maduro Venesueladakı AB təmsilçilərinə ölkədən ayrılmaları üçün 72 saat vaxt verib.

Metbuat.az bildirir ki, Maduro AB-ni müstəmləkəçilikdə günahlandıraraq onların Venesuelaya sayğı göstərməli olduqlarını deyib.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi aralarında Quidonu dəstəkləyən bir qrup müxalifətçinin də olduğu 11 nəfəri sanksiya siyahısına aldığını açıqlamışdı.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.