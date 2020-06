Bakı sakinində narkotik vasitə aşkarlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Qaradağ rayonu ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin 11-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış nəticəsində paytaxt sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Hüseyn Hüseynovdan 0,104 qram metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.